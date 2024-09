Bivacchi, caos e sporco: "Ostaggi del degrado"

Tornano i bivacchi notturni nei giardini pubblici di Compiobbi. Come ogni estate, la zona è infatti ritrovo di gruppetti di ragazzi che fumano e bevono lontano dagli occhi degli adulti, abbandonando poi rifiuti di vario genere. Tracce di vetri e bottiglie spezzate, super alcolici compresi, sono stati rinvenuti anche vicino al vecchio forno, dove a terra è stato acceso un fuoco per un grigliata serale a base di alette di pollo, come dimostrano le confezioni di polistirolo e le ossa rimaste sul posto.

Gli abitanti di Compiobbi tengono alta la guardia.

Temono infatti che se non verranno presi provvedimenti dalle autorità per ripristinare l’ordine, ben presto la situazione possa degenerare. Intanto per dire no al degrado e in difesa del decoro del paese, un gruppo di abitanti si sta organizzando per cancellare le scritte lungo le strade cittadine.

"Come mostrano le proteste apparse sui social, Compiobbi si sta svegliando e si alzano sempre più speso voci di protesta e di denuncia per dire basta al degrado che invece finora era stato subito con rassegnazione – osserva Manuele Manni, che ha promosso la pulizia sui muri – L’intervento si concentrerà in zona stazione, Circolo La Pace e sui cartelli stradali, dove sono presenti anche insulti contro le forze dell’ordine, Chi ci vorrà dare una mano è ben accetto. Soprattutto ci piacerebbe venissero i ragazzi; magari gli stessi "writer"". La pulizia interesserà anche la "casina rossa" e le scritte per ricordare il ragazzo di Compiobbi, che è morto in un incidente a soli 23 anni; scritte sulle quali è nato un acceso confronto.

"L’iniziativa- prosegue Manni- non va letta come atto di ritorsione contro chi voleva ricordare un amico prematuramente scomparso perché questa disgrazia ha colpito tutti. Esistono però iniziative migliori per ricordare un amico morto. Con altri cittadini siamo a disposizione per organizzare insieme qualcosa ma si deve capire che scarabocchiare i muri è vandalismo".

D.G.