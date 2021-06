Firenze, 23 giugno 2021 - "Ora è tra le braccia dei nostri straordinari medici dell’ospedale pediatrico Meyer. Hanno rivelato solo escoriazioni e un buon stato di salute, siamo contenti che il piccolo stia bene!". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta il ritrovamento, in buone condizioni del bambino disperso per ore (e per due notti) nei pressi del casolare in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio.

Giani, poi, ha annunciato un riconoscimento al sindaco Moschetti, a nome anche dei volontari che hanno dato vita alle ricerche: "Al sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti, protagonista di questa vicenda domani consegneremo qua a Firenze il 'Pegaso d'oro' della rgione Toscana. Lo consegneremo a lui individualmente, ma soprattutto al movimento di volontari e alla comunita' di Palazzuolo sul Senio che si e' stretta intorno alla famiglia per cercare il bambino con tutta la passione e la volonta' del caso".