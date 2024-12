Bilancio di previsione: nessun aumento imposte, riduzione indebitamento e nuovi investimenti

Nessun ritocco delle imposte comunali, la riconferma delle tariffe dei servizi ai cittadini a domanda individuale ma anche la diminuzione dell’indebitamento dell’ente, risultato questo ottenuto nonostante la stipula di nuovi mutui fatti per liberare risorse da investire. Sono i punti più significativi del bilancio di previsione, che prevede una manovra totale di circa 24,5milioni e che è stato adottato con il voto della maggioranza nel consiglio comunale di ieri pomeriggio.

"Le entrate tributarie sono in lieve aumento per quanto riguarda l’addizionale Irpef, che passa da 2.160.000 a 2.320.000, quindi con 150 mila euro di maggiore entrata – spiega l’assessore al Bilancio Donatella Golini – Ovviamente stabile l’Imu, dalla quale prevediamo una entrata di 3milioni e 600 mila euro. Confermata la tassa di soggiorno per un importo di 390.000".

Fra le entrate extra tributarie, la voce più consistente è rappresentata dalla sanzioni per infrazioni al codice della strada. "Sono previsti 3,5 milioni annui, cifra da cui – precisa l’assessore – va ovviamente detratta la quota del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, pari a più di un milione di euro".

Dai permessi a costruire e dalle sanzioni edilizie dovrebbero invece entrate 433 mila euro. Buone notizie sul fronte dell’indebitamento dell’ente che si riduce da 10.774.836 nel 2023 a 9.921.151 nel 2024, calando ulteriormente nel 2025, nonostante la previsione di sottoscrizione di nuovi mutui per 545 mila nell’anno, a 9.775.686.

"In pratica – prosegue Golini – Il debito medio per abitante cala da 771 nel 2023 a 700 nel 2025. Per quanto riguarda i servizi alla persona, abbiamo incrementato, sotto varie voci, le risorse per i nidi, i doposcuola e i campi solari, come anche per il contributo affitti, non più sostenuto da risorse statali".

Sul fronte delle spese le voci più significative per investimenti per il 2025 sono: 1.400.000 milioni destinati alla sicurezza sulle strade; 400.000 euro per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici; 61.000 sulla videosorveglianza per la sicurezza urbana.

Si avviano inoltre interventi triennali sul consolidamento della terrazza del Parco Rimembranza (400 mila euro complessivi), sulla manutenzione e sostituzione di impianti elevatori al museo Archeologico, Casa Marchini Carrozza e nelle scuole (450 mila euro), sulla verifica degli intonaci dei solai delle scuole (150 mila euro), sui giochi per bambini nei parchi pubblici (450 mila euro). Si interviene, come richiesto da precise normative, sulla valutazione del rischio amianto (60 mila) e sulla verifica dello stato dei fossi tombati (50 mila euro). Si provvede inoltre al completamento della caratterizzazione della discarica (150 mila euro).