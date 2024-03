Biglietti del Maggio a prezzi ridotti per i residenti di Scandicci. La promozione riguarda gli ultimi tre spettacoli di marzo. L’offerta prevede la possibilità di acquistare biglietti a prezzo agevolato, in posti assegnati dalla Fondazione (fino ad esaurimento della disponibilità), nelle seguenti date: Don Pasquale (17 e 23 marzo rispettivamente ore 15,30 e 20) al prezzo di 25 euro, il concerto del maestro Vitali Alekseenok - (29 marzo ore 20) a 20 euro. Per acquistare è sufficiente recarsi presso la Biglietteria del teatro dal martedì al venerdì 10-13 e 15-18, sabato 10-13 in Piazza Vittorio Gui 1 a Firenze, o scrivere una mail a [email protected].