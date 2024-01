Biblioteche, tutti gli incontri

Tanti gli incontri in ponte per la Libreria Rinascita Ubik di piazza Ginori per il mese di gennaio. Si inizia domani alle 18 con la presentazione del libro di Paolo Ciampi e Massimo Pieri "Pane e Fiorentina" (Aska Edizioni) a cura di Francesco Rappocciolo che parlerà con gli autori mentre sabato 13 alle 17 saranno protagoniste due autrici locali, Sara Renda e Tamara Taiti, con il loro terzo libro a quattro mani dal titolo "L’aurora ha dita di rose" con cui dialogherà Donatella Golini del Club del libro Jane Austen. Il prossimo martedì alle 18 sarà invece in libreria il regista Paolo Genovese con il suo "Il rumore delle cose nuove" appena uscito per i tipi di Einaudi. Gli incontri sono a ingresso libero ma è gradita la prenotazione allo 055440107, inviando una mail all’indirizzo [email protected] o utilizzando i canali social della libreria.