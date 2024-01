Biblioteche comunali, successo. Iscritti aumentati del 109 %

Sarà stato l’effetto nuova biblioteca di Incisa; sarà la prospettiva della nuova biblioteca di Figline nelle ex Lambruschini. Ma i numeri registrati tra gli scaffali del territorio nel 2023 sono entusiasmanti. La comunità torna ad apprezzare i libri: a Incisa i nuovi iscritti sono stati 352, con un incremento del 109,52% nonostante un mese di chiusura per le operazioni trasloco nella nuova sede di piazzale Mazzanti . A Figline invece sono stati 503 i nuovi iscritti, di cui 113 solo a novembre. Più 20% per le operazioni, tra prestiti e altri servizi, da parte degli utenti: sono state oltre 20 mila. Ben 2400 le presenze medie ogni mese nelle due biblioteche che piacciono agli utenti: la valutazione complessiva del servizio è stata di 8,8, quella del personale di 9,3, quella dell’atmosfera di 9,6. "Dal 2015 abbiamo sempre avuto dati in crescita, salvo il Covid – commenta il sindaco Giulia Mugnai (nella foto) –. Un successo che si unisce al riscontro positivo che incontrano le iniziative legate alle nostre sedi, dalla "Piazza dei Libri" al "Natale in Biblioteca" passando per gli appuntamenti di Think Festival della cultura digitale e di Autumnia". "La biblioteca – aggiunge l’assessore alla cultura Dario Picchini – non è più nella visione comune un edificio riservato allo studio e alla consultazione, ma un centro di socializzazione, di incontro, di scambio".

Manuela Plastina