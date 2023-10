Biblioteca . Tutte le iniziative di novembre

Tanti appuntamenti a novembre, alla biblioteca comunale di Lastra a Signa. Si inizierà con "Tutti all’opera", il 3 novembre (ore 17), quando Silvano Sanesi si concentrerà sulla Bohème di Giacomo Puccini. Grande successo per il corso di fumetto per bambini per il quale sono esauriti tutti i posti disponibili (l’8, il 15, 22 e 29 novembre alle 17). La rassegna di autori locali "Voci dal territorio" si terrà il 24 novembre (e non il 10): alle ore 17 Pier Francesco Nesti presenterà il suo romanzo "Fino all’ultima sera" con la giornalista Cristina Lombardi. "Storie a sorpresa" (dai 3 ai 6 anni) si terrà il 14 novembre alle 17. Il Circolo di lettura si concentrerà invece su "L’ombrello dell’imperatore" di Tommaso Scotti il 15 (ore 17.30). Infine il 17 (ore 17.30) "I luoghi del silenzio", racconto del cammino da Lastra ad Assisi a cura del dottor Francesco Tozzi.