Riapre la Biblioteca dei ragazzi a Firenze. Disponibili 18mila documenti

Firenze, 12 marzo 2024 – Riapre il 19 marzo al pubblico la Biblioteca dei ragazzi, nel centro storico di Firenze, in via Tripoli 34, a due passi da piazza Santa Croce: sono stati assunti 16 bibliotecari a seguito del concorso effettuato dal comune nel 2023. Saranno disponibili circa 18mila documenti tra libri e materiali multimediali, tutti collocati a scaffale aperto e disponibili per il prestito e la consultazione in sede.

L'associazione di volontariato Il Bagolaro della Biblioteca dei Ragazzi, di recente costituita da genitori, insegnanti ed ex insegnanti dell'Istituto comprensivo Centro storico Pestalozzi (di cui fanno parte le scuole Vittorio Veneto e Scuola Città Pestalozzi), collaborerà con i bibliotecari per favorire la fruizione dei servizi offerti e promuovere le attività culturali, così come avviene in altre biblioteche del sistema bibliotecario fiorentino.

Alla riapertura saranno presenti la vicesindaca Alessia Bettini e l'assessora all'Educazione Sara Funaro. “Finalmente riapre al pubblico la Biblioteca dei ragazzi, un presidio culturale e sociale importantissimo in centro storico. Grazie al concorso per bibliotecari e all'assunzione quindi di 16 nuovi dipendenti comunali nel 2023, possiamo restituire ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie del centro storico una biblioteca composta da 18mila volumi, documenti e materiali multimediali che saranno disponibili gratuitamente per tutti”, affermano in una nota Bettini e Funaro.