Biblioteca intitolata a Cesira Pozzolini

La biblioteca comunale di Vaglia sarà intitolata a Cesira Pozzolini che, nata a Firenze nel 1839, con la madre Gesualda e la sorella Antonietta fondò a Bivigliano all’interno della villa di famiglia la prima scuola pubblica gratuita per figli di contadini o dei meno abbienti. Un’esperienza poi cresciuta arrivando a ben sette scuole distribuite sul territorio, contando 175 alunni nel 1885. Cesira intratteneva corrispondenza con molti intellettuali dell’epoca; e scrisse numerosi racconti e ricordi, editi in particolare sul periodico "La rassegna nazionale". La cerimonia di intitolazione si terrà venerdì 15 Settembre alle 17, e inizierà con un incontro per presentare la figura di Cesira, grazie a interventi di vari relatori che parleranno del suo ruolo locale e nel contesto del Risorgimento italiano. La targa in sua memoria sarà scoperta alle 18:30, poi la cerimonia si sposterà alla Villa di Bivigliano per una visita, accompagnati dagli attuali proprietari: Giorgio e Benedetta Pozzolini. Per chiudere l’evento sarà offerto un rinfresco dall’Amministrazione comunale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, per prenotare scrivere a [email protected]

Nicola Di Renzone