Biblioteca, aperture straordinarie

Da oggi al prossimo 5 gennaio la Biblioteca dei Ragazzi sarà aperta anche di mattina dalle 9,30 alle 12,30 con la sola eccezione delle date del 31 dicembre e 1 gennaio, giornate festive nelle quali la struttura sarà chiusa. In questo periodo di vacanza dalle lezioni, con le scuole chiuse, sono in programma anche una serie di iniziative per bambini e ragazzi: domani alle 10,30 per il ciclo "Un film sotto l’albero" sarà proiettato il film "Le 5 leggende" adatto a tutta la famiglia con ingresso gratuito. L’appuntamento successivo è già fissato per il prossimo 2 gennaio con il più tradizionale dei giochi natalizi "La tombola", pensata in particolare per i giovanissimi, mentre il 4 gennaio, con lo stesso orario, tornerà il cinema in biblioteca di "Un film sotto l’albero" con "L’illusionista".