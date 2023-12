Betori: “Per Natale mi auguro pace e fine violenza su donne”

Firenze, 7 dicembre 2023 - Per questo Natale mi auguro "tanta pace perché ne abbiamo bisogno a livello di nazioni, soprattutto per la Terra Santa. Ma ne abbiamo bisogno anche nella società perché questa esplosione di violenza che colpisce soprattutto le donne ferisce". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori a margine di una mostra nel capoluogo toscano. "Nella contemplazione del Natale - ha aggiunto - il Bambino e la Vergine sono sotto la protezione di un uomo, che è Giuseppe, sono oggetto di adorazione dei Magi, dei pastori, invece vedere questa nostra società che non rispetta la vita, la donna, ferisce davvero profondamente. Mi auguro che il Natale sia un richiamo al valore della donna, della maternità e dei bambini".