Betori: “La Caritas non è una realtà statica ma è in divenire”

Firenze, 13 maggio 2023 - "La Caritas è un 'organismo pastorale', al servizio della crescita della Chiesa, della comunità. La parola 'organismo' dice organicità, dinamicità, vitalità. Non è una realtà statica, qualcosa di determinato e fissato una volta per sempre. Non è una parte ma un insieme di più e variegate parti. È realtà in divenire".

Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, dando il saluto alle celebrazioni del 50esimo della Caritas diocesana in Palazzo Vecchio. "La comunità è attore del servizio della carità e destinataria del suo agire - ha aggiunto -. La Caritas diocesana e parrocchiale dei prossimi anni dovrà sempre di più portare avanti i compiti per cui è stata costituta, che si possono riassumere in cinque funzioni: funzione pedagogica; sensibilizzazione, animazione e formazione; conoscenza della povertà; coordinamento e collaborazione".

Il cardinale Betori si è rivolto ai volontari ringraziandoli per "la tanta generosità e dedizione che mettete nel vostro impegno quotidiano e lo spirito di fraternità con cui operate! Un servizio svolto in modo evangelico. C'è del cammino da fare, ma non ci manca il coraggio, quello della fede anzitutto, che si trasforma appunto in carità".

