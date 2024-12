Benedizioni hot alla ragazza “posseduta“ dal demonio: condannato anche in appello

Confermata la condanna, anche in appello, per don Emanuele Dondoli, l’ex parroco di Pietramala, Firenzuola, accusato di aver abusato di una giovane fedele che si era rivolta a lui in un momento di difficoltà, in cui credeva di essere posseduta dal demonio. I giudici hanno però ridotto la pena di Dondoli: dai 4 anni e 4 mesi inflitti in primo grado, è scesa a 3 anni e 8 mesi. "Ricorreremo in Cassazione", annuncia il legale Francesco Stefani. Alla Curia, rappresentata dall’avvocato Paolo Ghetti, risarcimento simbolico di un euro. Tra 45 giorni le motivazioni. Secondo le accuse, Dondoli, durante le “benedizioni“, la ragazza sarebbe stata fatta spogliare, cosparsa di un olio “santo“ e massaggiata anche nelle parti intime. E indotta a praticare atti sessuali anche nei confronti del sacerdote.