"Bella, prof": i giovani e lo studio. Trucchi, aneddoti e nuove tendenze. La scuola ai tempi dei nativi digitali

"Bella, prof. Storie di scuola ai tempi dei nativi digitali" di Paolo Boschi (Edizioni Erasmo) è un libro che racconta le avventure di una terza media dalla prospettiva del loro prof di lettere. Dal libro, diviso in 24 storie con aneddoti realmente accaduti, emerge un messaggio nascosto: gli studenti, pur essendo nativi digitali, non sono demotivati e sconnessi ma si lasciano ancora coinvolgere da un certo tipo di approccio interattivo. Non mancano le battute, i trucchi e un accenno alle nuove tendenze. Il libro è acquistabile sul sito della casa editrice Erasmo e su Amazon.