Befana, ecco tutti gli eventi in città

I Musei di Fiesole si preparano ad aspettare la Befana con una visita guidata e giochi per scoprire da quanto lontano arrivi questa tradizione. Spaziando fra riti antichi, simbologie e archeologia sarà infatti ricostruita la figura di questa simpatica vecchietta, che vola sulla scopa grazie ad un breve percorso tra le sale del Museo Bandini e dell’Archeologico. L’osservazione di alcuni piccoli dettagli raffigurate nelle opere daranno infatti spunto ad un laboratorio ludico-didattico. Al termine regalini per tutti. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 8 anni e si terrà sabato 6 gennaio dalle ore 10.30. La prenotazione è obbligatoria e si può fare online dal sito dei musei di Fiesole o telefonando allo 055 5961293. Si può incontrare personalmente la simpatica vecchietta anche alla Misericordia di Compiobbi , dove la Befana arriverà venerdì per la tombola delle 16.30, portando con sé dolcetti e sorrisi per tutti. Infine, il 6 gennaio la festa si sposta alla Sala del Basolato di piazza Mino con il sindaco che premia i presepi più belli, accompagnato dallo spettacolo dei "Ragazzi eccezionali" con i vocalisti di Girasole del gruppo di musicoterapia di Erika Paola Giomi.

D.G.