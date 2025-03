Basket Valdisieve soffia 50 candeline. La festa al teatro Italia

Il Basket Valdisieve ha compiuto cinquant’anni. L’occasione è stata celebrata al teatro cinema Italia di Pontassieve, alla presenza dei sindaci di Pontassieve e Pelago, Carlo Boni e Nicola Povoleri, del presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Sanò e del direttore generale, Giovanni Vezzosi. La società nacque come basket Ghiacciaia, nell’omonimo circolo di San Francesco per iniziativa di un gruppo di frequentatori che dopo la fine degli anni sessanta, con il tramonto dei tornei calcistici estivi, decisero di spostare le loro attenzioni sportive sul basket. Il Comune di Pelago in quegli anni aveva costruito, in uno spazio nelle vicinanze del cinema Europa, un campo da basket rigorosamente in asfalto, con tabelloni in legno. Oltre il Ponte Mediceo, a Pontassieve, era già presente un gruppo di giovani che sotto il nome di gruppo sportivo Torre Misericordia praticavano il basket. La possibilità di sfruttare questo spazio lo portò al di là della Sieve.

Leonardo Bartoletti