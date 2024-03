Barberino, Paola Nardi è la candidata della Sinistra

A sfidare Sara Di Maio, candidata sindaco per il centrosinistra, da sinistra ci sarà Paola Nardi (in foto). Lo ha ufficializzato "Ora! Barberino", che raccoglie le forze della sinistra di opposizione, e che in questi cinque anni è stata di fatto l’unica opposizione alla giunta del Pd Mongatti. Tra i consiglieri comunali di "Ora!" c’è anche Paola Nardi, che ora ha accettato di guidare il gruppo. La candidatura è stata ufficializzata durante un pranzo di finanziamento tenutosi alla Casa del popolo di Cavallina, e "fa seguito – spiega Enrico Carpini, attuale capogruppo di Ora! – a un lungo confronto interno al nostro schieramento". Nardi, barberinese, ha 52 anni ed è figura nota in paese, per il suo impegno politico e nell’associazionismo. "Guiderà la Sinistra – evidenzia in una nota il gruppo - con il chiaro obiettivo di ottenere la maggioranza, dopo l’ottimo risultato di cinque anni fa e la continua crescita del gruppo nel corso della legislatura". E Nardi ha già fatto una mossa significativa, annunciando uno degli assessori, in caso di sua vittoria: è Tommaso Fattori, tra i fondatori del Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua ed ex consigliere regionale, che si è messo a disposizione. Vogliamo puntare – dice Nardi - sui contenuti e sulla concretezza; in quest’ottica stiamo lavorando al programma e a un allargamento della nostra base, sia dialogando con altre forze politiche che con la società civile".

Paolo Guidotti