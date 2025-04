Un sabato dedicato al basket: e Polonara aspetta gli appassionati

Barberino del Mugello (Firenze), 27 aprile 2025 – Barberino Outlet lunedì 28 aprile, organizza una basket experience tutta da vivere tra sport, intrattenimento e shopping.

Il Centro si trasforma in un playground per minitornei, giochi e sfide per tutte le età con animatori professionisti: in palio gadget e sconti sui migliori brand. Andranno in scena tre show spettacolari firmati DaMove, la crew italiana del basket freestyle con numeri imperdibili di basket acrobatico.

Un dj set live dalle sonorità urban, house e rock in perfetto stile street culture, renderà l’atmosfera entusiasmante e coinvolgente. E le sorprese non finiscono qui! Alle 17 gli ospiti dell’Outlet possono partecipare a un incontro, condotto dal giornalista Filippo Mazzoni, con un ospite d’eccezione, Achille Polonara, ala grande della Virtus Bologna.