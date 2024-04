Barberino di Mugello, violento scontro tra una moto e un cinghiale: grave il centauro

Barberino di Mugello (Firenze), 22 aprile 2024 – Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2 nei pressi del Cornocchio, frazione di Barberino di Mugello, un uomo di 45 anni in sella alla sua moto si è scontrato violentemente contro un cinghiale. E per poco non è stata l’ennesima tragedia. Sul posto sono subito arrivati, in codice rosso, i soccorsi sanitari del 118 e i carabinieri. L’uomo è stato soccorso e portato all'ospedale di Careggi, e secondo quanto si apprende non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Purtroppo quello della presenza di ungulati sulle nostre strade è un problema annoso, che ha già causato tanti incidenti, anche tragici.