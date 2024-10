Grassina, il bar Durimi compie 25 anni. “Dove ci si sente come a casa”

Bagno a Ripoli (Firenze), 30 ottobre 2024 – Sono stati tantissimi i clienti, gli amici, i residenti di Grassina che nelle scorse settimane hanno partecipato alla festa dei 25 anni del bar Durimi. Una istituzione ormai per gli abitanti di via Pian di Grassina e tutta la zona di Bubè.

Oggi il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha consegnato ai titolari del bar una targa per celebrare le nozze d’argento del bar. Era il settembre 1999 quando i fratelli Agron e Skender Mustafa, arrivati in Italia da Durazzo, aprirono il loro bar. Da quel giorno hanno portato avanti l’attività con grande dedizione e impegno, riuscendo a creare una rete di clienti – ormai diventati veri e propri amici – fidelizzati.

"Al Bar Durimi ci si sente come a casa – scrive il sindaco Pignotti sui social –, accolti da sempre con calore e gentilezza. È questo il segreto del successo di questa attività, che da 25 anni è un luogo di aggregazione lungo via Pian di Grassina. Auguri di cuore per questo primo anniversario a dei cari amici”.