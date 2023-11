Nuovo bando per il servizio civile all'Unione italiana ciechi

Firenze, 20 novembre 2023 - Due posti per il servizio civile all’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Firenze. E’ stato pubblicato, sul sito del dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, il bando per la selezione, complessivamente, di più di 753 volontari da coinvolgere in progetti dedicati all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei non vedenti. Per quanto riguarda l’Uic (codice ente ente 171399) si tratta del progetto di integrazione A360. I nostri progetti, spiegano dall’Uic, hanno la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145, per un massimo di 25 ore di servizio settimanale. Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia). La richiesta si fa solo online, tramite Spid, accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 del 22 dicembre 2023. Il volontario che prenderà servizio stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di euro 507,30.