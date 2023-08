Bando campo sportivo Gestione al San Giusto

L’attesa era tanta: due giorni fa si è conclusa la gara per la gestione dell’impianto sportivo di San Giusto. A comunicare l’esito non è l’amministrazione comunale ma l’Rti Scandicci Calcio-San Giusto Calcio che fa sapere di essere risultato aggiudicatario della gara, superando l’Rti Rondinella-Affrico per circa dieci punti. "Lo Scandicci – si legge nella nota ufficiale della società – è quindi felice di comunicare a tutti gli sportivi scandiccesi e non, che per i prossimi 12 anni saremo i gestori dell’impianto insieme a San Giusto Le Bagnese, con investimenti privati e pubblici come da bando".

Dopo la notizia arriva anche un preciso invito al Comune: "Lo Scandicci – prosegue la nota – si augura adesso che l’amministrazione comunale, insieme alla progettazione di un nuovo manto sintetico e di una nuova recinzione dell’impianto di San Giusto, realizzi a brevissimo progetto e bando di gara per un nuovo stadio cittadino". E per questo la società auspica "che su tale tema sia attivato quanto prima un confronto con la società e il territorio per avere uno stadio all’altezza di una città importante come Scandicci".

Il Comune, da parte sua, affida intanto un pacchetto di opere pubbliche di rigenerazione urbana finanziate con i fondi Pnrr che rimetteranno a posto il quartiere.

"Si tratta di un profondo rinnovamento di San Giusto – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – che porterà importanti benefici per i cittadini. Il piano prevede la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi scolastici, il miglioramento degli impianti sportivi, oltre a un importante miglioramento ambientale nella qualità degli spazi pubblici; va sottolineato anche il rispetto puntuale dei tempi per le procedure da parte dei nostri uffici, che ci permette di ottimizzare le opportunità date dai fondi Pnrr".