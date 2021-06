Firenze, 18 giugno 2021 - 'Market-place' telematici usati dai ciber-criminali per commercializzare banconote false di vario taglio e anche documenti d'identità falsi. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Firenze che oggi ha sequestrato e oscurato, su disposizione del gip Federico Zampaoli, 20 canali telematici.

Le banconote, vendute in grandi quantità, sono state trovate dagli investigatori sia in Italia che all'estero. Le banconote false potevano essere acquistate partendo da un stock minimo di 300 euro, a un prezzo di circa il 10% del valore nominale. L'indagine ha messo in luce un ammontare che si stima, su base annua, di circa 2 milioni di euro di banconote contraffatte commercializzate sul web sui canali ora oscurati. I reati contestati sono quelli di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.