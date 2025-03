Boato nella notte, fatto esplodere il bancomat alla Coop di Tavarnelle

Tavarnelle, 15 marzo 2025 – Un grande boato nella notte. Poco dopo le 04 di sabato 15 marzo c’è stata una esplosione a Tavarnelle. Ignoti hanno fatto saltare lo sportello bancomat che si trova sulle vetrate del supermercato Coop di Tavarnelle.

La deflagrazione è stata avvertita da buona parte della popolazione. Una signora che abita vicino al supermercato, dopo l’esplosione, avrebbe sentito delle auto sfrecciare via, probabilmente quelle usate dai malviventi per mettersi in fuga dopo il colpo allo sportello.

Ingenti i danni sia all’esterno che all’interno del centro commerciale, che oggi è chiuso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della scientifica per i rilievi.