Firenze, 15 agosto 2020 - Assalto, con esplosione, allo sportello bancomat dell'agenzia del Credit Agricole di Calenzano , in via Puccini, la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa che hanno accertato che i banditi hanno usato la consueta tecnica della 'marmotta' per causare la deflagrazione e far espellere la casa automatica dall'alloggiamento nel muro. Poi hanno forzato la porta della banca e hanno tolto il denaro all'interno del macchinario. L'esplosione ha causato danni agli uffici della banca, mentre nessuna persona risulta ferita. Sul posto oltre alla Sis del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri Firenze anche una squadra dei vigili del fuoco che provvedeva alla messa in sicurezza dell'area. Da quantificare la somma portata via. Indagini in corso per cercare la 'batterià di malviventi.

