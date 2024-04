Banco di Lucca 2,8 milioni di utile (+21,6%)

Si è riunita nella sede di Viale Marti a Lucca l’assemblea ordinaria dei soci del Banco di Lucca e del Tirreno (appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che opera, con i suoi 135 sportelli bancari e finanziari, in sette Regioni).

L’Assemblea era chiamata all’approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Banca. Bilancio che si è chiuso con utile ante imposte di 2,82 milioni di euro (+21,6% rispetto all’anno precedente) e con utile netto di 1,87 milioni di euro (+20,5%).

L’Assemblea, presieduta da Sergio Ceccuzzi, ha approvato all’unanimità il bilancio, che è stato illustrato ai sodi dal Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno, Fabio Frilli. I soci hanno positivamente commentato i risultati raggiunti dal Banco di Lucca e del Tirreno, evidenziando la crescita delle attività e dei servizi offerti alla clientela, a dimostrazione del grado di fiducia e di apprezzamento che il Banco riscuote nei territori in cui opera.

L’Assemblea – sempre con voto unanime – ha poi deliberato di destinare l’utile di esercizio in questo modo: a riserva indisponibile (ex articolo 26 del Dl. 104/2023, come convertito in legge n. 136/2023) per un milione e 165mila euro; a riserva legale per euro 94.005,53 e agli azionisti con la distribuzione di un dividendo in contanti di 1,55 euro per unt totale di 395.304 azioni e di conseguenza un importo complessivo di 612.721,20 euro.