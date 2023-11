Banchi senza corrente, la versione del Comune

In piazza del Mercato Centrale e in piazza dell’Unità anche ieri i 55 banchi sono rimasti senza corrente. Qualcuno si è organizzato con batterie portabili, altri hanno deciso di non aprire per la mancanza di condizioni necessarie a lavorare, altri di chiudere con anticipo. A seguito delle polemiche sollevate da alcuni ambulanti, dal Comune di Firenze fanno sapere che "ci sono stati vari incontri con le associazioni di categoria in merito allo spostamento dei banchi per permettere a Publiacqua di eseguire dei lavori della durata di 20 giorni".

"C’erano due possibilità – scrive il Comune in una nota -: sospendere le concessioni per la durata dei lavori, cosa che su suolo pubblico si può fare se sussistono cause di forza maggiore come appunto i lavori stradali, oppure trovare una soluzione di emergenza, che è quella che hanno chiesto le associazioni di categoria al Comune. In questi incontri non è stata mai posta dalle associazioni di categoria la questione degli allacci elettrici, e il Comune ha risposto alle esigenze poste al tavolo, a tutela del lavoro degli operatori. Se la soluzione concordata con le categorie per questa emergenza di 20 giorni non va bene si può ancora scegliere di procedere alla sospensione dell’attività per la durata dell’intervento di Publiacqua".

Daniele Nardoni di Anva Confesercenti, Paola Lorenzini di Cna e Marco Cigni di Fivag Felsa Cisl "ringraziano l’assessore Giovanni Bettarini per la scelta coraggiosa di spostare i banchi dando la possibilità di poter lavorare in posizioni turisticamente valide". E ammettono: "Il problema dell’allaccio della corrente esiste e il Comune si sta adoperando per risolverlo". Le bancarelle sono state spostate per via dei lavori di Publiacqua in via Chiara che dureranno fino al 25 novembre.

Ross.c.