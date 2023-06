Kata, l’avvocato della mamma rinuncia all’incarico: “Continue interferenze esterne”

Firenze, 15 giugno 2023 – “Le reiterate interferenze esterne subite nello svolgimento di questo delicatissimo mandato mi hanno suggerito di rinunciare all'incarico professionale tant'è che già nel primo pomeriggio ho invitato la mamma a nominare altro difensore”.

L'avvocato Daica Rometta (New Press Photo)

Così l'avvocato Daica Rometta, che rappresentava la mamma della piccola Kataleya, annunciando di rinunciare all'incarico, con un post sul profilo Facebook di Penelope Italia Odv.

Intanto si apprende che la famiglia della piccola Kata potrebbe non tornare ad alloggiare nell'ex hotel occupato in via Boccherini. Per loro potrebbe essere messo a disposizione un alloggio comunale.