Bambina di 3 anni morsa alla testa da un pitbull

Firenze, 12 settembre 2023 – Assalita e morsa da un pitbull. Bruttissimo episodio per una bambina di 3 anni, poi trasportata in codice giallo al Meyer.

Tutto è successo sabato dopo le 21, quando il cane ha morso la piccina alla testa. L’animale è stato poi segnalato all’Asl come aggressivo, mentre per la proprietaria che l’aveva al guinzaglio è scattata la denuncia.

Una pattuglia del Reparto Rifredi in servizio notturno è intervenuta subito nel parcheggio di via del Cavallaccio ed ha potuto ricostruire la vicenda. La piccola stava attraversando il parcheggio con la nonna, quando si è avvicinata al cane che, all’improvviso, le si è scagliato contro, mordendola appunto alla testa.

La pattuglia è anche andata al Meyer per avere informazioni sulle condizioni della bambina (per il primo referto giudicata guaribile in 15 giorni) e ulteriori dettagli su quanto avvenuto. Per la proprietaria del pericoloso animale è scattata la denuncia per lesioni personali colpose. E il pitbull è stato segnalato.