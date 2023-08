Weiss ritrovato, la storia del pitbull sordo scomparso che ha mobilitato (e unito) tutta Livorno

Livorno, 14 agosto 2023 – Una storia che ha mobilitato e unito una città intera. Siamo a Livorno e stiamo parlando di Weiss, un cane pitbull sordo scomparso e finalmente ritrovato dopo giorni di estenuanti ricerche.

Weiss, il pitbull ritrovato, abbraccia i suoi padroni (Novi)

La vicenda, come raccontato dalla giornalista Monica Dolciotti su IlTelegrafo, ha inizio martedì 8 agosto, quando i proprietari di Weiss, un pitbull bianco e sordo, lanciano un appello per ritrovare il loro cane scomparso. Il guinzaglio si era rotto e Weiss era scappato via tra Ardenza e Antignano. Immediatamente sono scattate le ricerche, sul web, sui social e per strad. Tutta Livorno si è mobilitata per cercarlo.

I proprietari del cane, Isabella Diller (di origine venezuelana e tedesca) e Fulvio Guarino (di origine venezuelana e tedesca), vivono a Milano ed erano in vacanza a Livorno. “L’8 agosto – ha raccontato Fulvio – mentre Weiss era al guinzaglio, ha visto un altro cane e per andare a giocare con lui ha tirato il guinzaglio e con il suo slancio poderoso si è inaspettatamente aperto. Libero Weiss è corso via. Noi abbiamo provato a raggiungerlo, ma invano. Da allora lo abbiamo perso di vista. Non lasceremo Livorno senza Weiss”.

Le ricerche sono proseguite ogni giorno. Dalla provincia di La Spezia è anche arrivato un cane molecolare, il Bloodhound di nome Bul, con il suo conduttore esperto Giovanni Buttà del gruppo cinofilo Nasi Volanti. Sabato 12 agosto nelle vicinanze del parco di Villa Mauro Gordato a Monterotondo il cane molecolare ha fiutato le tracce di Weiss.

La zona è stata quindi circoscritta e poi, ieri, domenica 13 agosto, la notizia che tutta Livorno sperava di ricevere: il cane Weiss è stato ritrovato tra la vegetazione del parco di Villa Maurogordato. Fondamentali sono state le segnalazioni dei cittadini e il fiuto infallibile del cane molecolare. "Io e mio marito eravamo nelle vicinanze e siamo corsi incontro a Weiss che ci ha riconosciuti. La nostra gioia è stata incontenibile”, ha raccontato la padrona Isabella.

Il cane Weiss

Sui social di tutta Livorno, come dimostra il gruppo Facebook de IlTelegrafo, la notizia del ritrovamento ha avuto un vero e proprio fiume di like, di condivisioni, di commenti. “Una notizia meravigliosa”, hanno scritto e commentato oltre 700 persone in meno di un giorno. Come meravigliosa è stata tutta questa vicenda, una storia di solidarietà e fratellanza. Sinonimo di Livorno.