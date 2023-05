Bambina investita davanti a scuola Portata in ospedale, non è grave

Per fortuna è andata bene. Non ha riportato infatti gravi conseguenze la bambina investita ieri da un’auto di fronte alla scuola primaria Vittorino Da Feltre di Colonnata. Il fatto è avvenuto al momento dell’entrata in classe e, secondo la ricostruzione operata successivamente dalla polizia municipale, la piccola avrebbe attraversato la strada sulle strisce. Una macchina che sopraggiungeva l’ha colpita: in zona, dopo l’allarme, è arrivata una ambulanza e la bambina è stata trasportata in ospedale in codice verde. Solo un grande spavento, dunque. La dinamica è in corso di accertamento. L’episodio ha fatto scattare però la rabbia di alcuni genitori e nonni che accompagnano i bambini ogni giorno alla Da Feltre: "Non è possibile – sottolinea uno di loro che ci ha contattato – qui davanti alla scuola non ci sono mai i vigili davanti all’ingresso a fare attraversare i bambini, come invece accade davanti ad altre scuole del territorio. Non si sono mai visti e questo non è possibile anche perché, nonostante la strada sia stretta, le auto procedono a grande velocità e quindi c’è un pericolo per gli alunni che attraversano. È necessario un maggior controllo da parte della polizia municipale e non è possibile ridurre tutto a una carenza di organico". Dal Comune, contattato, arriva intanto la risposta che è assolutamente impossibile un presidio totale di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale: la scelta è dunque quella di essere presenti fisicamente con i vigili solo in alcuni incroci ritenuti pericolosi, in particolare quelli davanti alle scuole Bortolotti, Vannini-De Amicis e Villa San Lorenzo. La difficoltà è legata anche al numero di agenti della municipale attualmente in servizio, meno di 50, un numero sicuramente basso per un territorio come quello di Sesto. Anche con un organico più ampio, comunque, sarebbe difficile poter pensare a un presidio quotidiano di ogni plesso scolastico.

Sandra Nistri