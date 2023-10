Stop a internet e cellulari. Bagno a Ripoli diventa ‘smartphone free’

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 ottobre – L’iniziativa è curiosa è anche un po’ volutamente provocatoria: spegnere i telefonini e riaccendere le connessioni umane. E’ quanto accadrà tra domani, sabato 7 ottobre, e domenica 8 ottobre a Bagno a Ripoli con il primo weekend ''smartphone free''. Una due giorni di giochi, attività creative, laboratori per adulti e bambini intitolata ''Connessioni in gioco'' con i cellulari rigorosamente spenti, organizzata dal Comune nell'ambito del progetto ''Custodi Digitali Toscana'', in collaborazione con gli Istituti comprensivi ''Teresa Mattei'' e ''Antonino Caponnetto'', con il contributo di Cemea Toscana.

Adulti e bambini saranno protagonisti di decine di iniziative ludiche con una sola parola d'ordine: staccare i dispositivi digitali per riscoprire le relazioni a tu per tu. L'iniziativa, che ha l'obiettivo di aprire una riflessione di comunità sul tema della dipendenza e dell'iperconnessione, è una tappa del più ampio progetto di prevenzione ed educazione "Custodi Digitali Toscana. Il benessere digitale dei bambini è cura di tutti'' promosso da un gruppo di genitori, educatori e docenti ripolesi col supporto dell'associazione Media Educazione Comunità, avviato dal mese di maggio a Bagno a Ripoli con i primi appuntamenti pubblici.

Domani, 7 ottobre, dalle 15 ai giardini ''Silvano Nano Campeggi'' ai Ponti lungo la via Roma (in caso di pioggia la manifestazione si terrà alla scuola media ''Granacci'') si terranno reading, sfide di abilità, canti, costruzioni di giochi, attività manuali e creative grazie al coordinamento di Cemea Toscana e al supporto della Biblioteca comunale. La partecipazione è libera e gratuita. Prima di entrare nell'arena ''screen-free'', adulti e ragazzi sono invitati a riporre i loro dispositivi digitali. Unico strumento consentito una macchina fotografica.

Domenica 8 ottobre invece alle ore 18 al Teatro comunale di Antella, Davide Dolores porterà sul palco lo spettacolo sulla dipendenza da device ''Nel nome del Dio Web'', scritto da Matthias Martelli (posti esauriti, possibilità di aperitivo alla Carrozza 10 dopo lo spettacolo).