Badia a Settimo, tre giorni di festa . Teatro, rificolona e mercatino

Badia in festa, presentato il programma dell’evento. Torna la festa nella frazione organizzata dalla Proloco della piana scandiccese, che è ormai una tradizione per Badia a Settimo e per le frazioni vicine. L’iniziativa si terrà in tre giornate.

La prima sarà il 6 settembre prossimo con uno spettacolo teatrale alle 21 nel giardino della sede della Proloco, ovvero al piano terra dell’ex scuola di Badia in piazza Vittorio Veneto.

Domenica 7 invece, dalle 18,30 alle 23,30 sempre in piazza nell’area pedonale, ci sarà la festa della rificolona con animazione per i bambini e corteo dalle 21 circa, per le vie del paese.

Ultimo appuntamento domenica 22 dalle 7,30 alle 20 con il mega mercatino "Svuota la cantina", previsto all’interno della piazza Vittorio Veneto, lato centro civico, via San Lorenzo a Settimo nel tratto compreso fra l’intersezione con la via del Botteghino e fino all’altezza dell’area sterrata a uso parcheggio, sulla quale si affaccia l’ingresso principale alla Badia di San Lorenzo a Settimo.

In tutto ci saranno 100 gazebo di associazioni, enti e privati cittadini per una occupazione complessiva di suolo pubblico di circa mille metri quadri.

L’amministrazione comunale ha garantito la chiusura delle strade e degli accessi alla piazza per garantire l’accesso ai pedoni e ai visitatori.

L’organizzazione della manifestazione è tutta a cura dei volontari della proloco.