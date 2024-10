Bacco e Arianna "vestono" rosso. Festa dell’Uva, le Fornaci in festa

di Manuela Plastina

Amore, dolore e rinascita, mito classico e modernità. Sono gli ingredienti vincenti che hanno permesso al Rione delle Fornaci di trionfare alla Festa dell’Uva nella sua 98° edizione. Erano 19 anni che la bandiera di colore rosso non sventolava dal balcone del palazzo comunale in segno di vittoria. Il carro con spettacolo annesso dal titolo "Celebriamo Arianna e Bacco" ha convinto la giuria composta da 15 membri tra tecnici e rappresentanti popolari: lo hanno premiato con 52 punti. Secondo classificato il Pallò con 43 punti, seguito dal Sant’Antonio (favorito alla vigilia) con 39 punti. Il rione Sante Marie è ultimo con 31 punti, non senza tanta delusione e qualche polemica di chi pensava che meritasse di più di un quarto posto. In realtà tutti e 4 i carri sono stati particolarmente belli, ricchi, dettagliati e accompagnati da musica, coreografie e l’entusiasmo coinvolgente di centinaia di figuranti. In un’affollata piazza Buondelmonti, con quasi 5000 spettatori, la Festa dell’Uva si è confermata un evento di partecipazione, entusiasmo, spirito di comunità e di appartenenza.

Grande l’emozione del presidente delle Fornaci Nicola Nidiaci nel portare al cielo la coppa in cotto, rame e metallo realizzata per questa edizione dal maestro artigiano Sergio Ricceri: ornata da quattro viti intrecciate, simbolo dei quattro rioni di Impruneta, è un omaggio alla tradizione e un simbolo di unione e raffinatezza. Il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi hanno premiato anche i vincitori di altre due sfide: anche quella della solidarietà, che si è giocata per quantità di donazioni di sangue, ha visto vincitore Le Fornaci.

Tre invece i premiati della 43ª edizione della "Vetrina dell’Uva": Diverso Enoteca Wine Bar, Silvia & Silvia Parrucchiere e Parrucchiera Corsini - Hair Stylist & Beauty Shop. Hanno ricevuto un’opera d’arte in cotto realizzata dalla storica Antica Fornace Mariani.

Ieri sera poi, come tradizione, dopo la cena in piazza dedicata al rione vincitore, sono andate in scena "Le Camiciole", il goliardico appuntamento tra rionali che a suon di ironia e sfottò, si prendono in giro per salutarsi e darsi appuntamento alla festa del prossimo anno.