Baby gang alla Costoli. La mossa del Comune: vigilanza tutti i giorni fino alla fine del mese

Firenze, 11 agosto 2024 – Svolta Costoli, Palazzo Vecchio alza la guardia per venire incontro alle istenze dei circa venti bagnini della struttura del viale Paoli che, da inizio stagione, denunciano aggressioni, minacce e furtarelli che li costringono a un lavoro extra di ’sorveglianza’ spesso e volentieri, dicono, "rischiando di essere picchiati da gruppi di giovani balordi che nel pomeriggio arrivano in massa al Campo di Marte con il solo scopo di provocare loro e gli altri bagnanti".

Il Comune , dopo due sopralluoghi dell’assessora allo sport Letizia Perini, accompagnata dal presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, che ha raccolto le lamentele degli addetti alle vasche (domenica scorsa pronti a incrociare le braccia, sciopero poi scongiurato dopo la mediazione di Palazzo Vecchio) ha rafforzato la vigilanza attraverso un provvedimento dirigenziale. Il documento, firmato l’8 agosto ed esecutivo dal giorno seguente, prevede l’estensione del provvedimento di piantonamento nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dal 12 (domani) al 27 del mese, per complessive 44 ore.

«Stiamo monitorando quotidianamente la situazione. – assicura Perini – La polizia municipale sta garantendo passaggi giornalieri e questo aiuta la serena fruizione dell’impianto comunale da parte dei cittadini e un supporto a chi ci lavora". "Abbiamo inoltre esteso la vigilanza privata nei giorni feriali per garantire un presidio costante" puntualizza quindi.

Tra l’altro domenica scorsa, giorno dello sciopero ventilato e poi rientrato, gli agenti (in borghese) della polizia municipale erano subito entrati in azione denunciando un giovane che aveva appena rubato un portafogli dalla borsa di una bagnante. Nei giorni a seguire tuttavia i bagnini avevano lamentato il fatto che, dopo i passaggi del fine settimana i vigili non si erano più visti. Di qui la nuova crescente protesta con tanto di incontro con i sindacati.

"Anche in questi giorni in piscina sono successi i soliti guai. – si erano sfogati gli operatori – Per fortuna stavolta niente di grave (di recente un addetto alle vasche era stato aggredito da un bagnante ndr ) anche se non è bello vedere genitori lamentarsi del caos a bordo vasca e doversi trovare a calmare un padre giustamente infuriato perché qualche sbandato si tuffa addosso al figlioletto e rischia di fargli male. Insomma non ci siamo". Ora la mossa di Palazzo Vecchio che, almeno sulla carta, dovrebbe consentire alla Costoli di chiudere la stagione senza particolari grattacapi.