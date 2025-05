Azzurri e Harpastum Centuria. Nuovi ’gladiatori’ a fin di bene

Il Calcio Storico Fiorentino torna di nuovo in Mugello per la seconda edizione del memorial “Gianni Giannini“, una partita amichevole nella quale gli Azzurri di Santa Croce si confronteranno con la formazione ‘Harpastum Centuria’ del calcio antico romano, attiva nella Capitale, che ha ridato vita, come recita il suo nome, all’harpastum, una forma di addestramento militare adottata da centurioni e legionari di Roma antica, origine ideale del successivo calcio in livrea fiorentino.

Un evento all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, perché il ricavato della giornata sarà devoluto alle famiglie che hanno subito l’alluvione nel marzo scorso. L’incontro si svolgerà sabato prossimo alle 11 nell’area feste del Parco Berti di San Piero a Sieve ed è organizzato dal gruppo “Amici di Gianni“, per ricordare Gianni Giannini, ‘Giddi’, ex calciante degli Azzurri, con cui aveva trionfato nella finale del 1989, oltre che istruttore e preparatore atletico della Polisportiva San Piero, deceduto per un male inguaribile a soli 47 anni.

All’organizzazione dell’iniziativa hanno contribuito anche la Pro Loco, il gruppo Locura, l’asd Reconquista e la Polisportiva San Piero a Sieve, con il patrocinio del Comune di Scarperia San Piero. Al termine dell’incontro un pranzo con tortelli e grigliate insieme alle due squadre organizzato dalle associazioni locali.