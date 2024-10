’Avvocati di guerra’. La rappresentazione teatrale su storie e testimonianze dall’Ucraina

Domani nella sala ex Leopoldine la rappresentazione teatrale della compagnia Attori & Convenuti “Avvocati di guerra. Storie e testimonianze dall’Ucraina”. Adattamento teatrale dell’omonimo libro di Gennaro Grimolizzi. Regia e scene di Gaetano Pacchi. "Avvocati di guerra, che verrà messa in scena dalla compagnia Attori & Convenuti, composta da professionisti, avvocati, riprende il libro di Gennaro Grimolizzi, avvocato pacifista – spiega il vice presidente del consiglio comunale Pizzolo – e racconta di come sia cambicata la professione di avvocato negli scenari di guerra.