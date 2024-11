Autumnia protagonista. Fattoria degli animali e tanti altri eventi

È partita la 25ª edizione di Autumnia: fino a domani sera, il centro di Figline ospita la kermesse dedicata ad agricoltura, ambiente, alimentazione con un ricco programma di eventi. Molti sono per i bambini: oggi e domani ’Fattoria degli animali’ ai giardini della Misericordia per conoscere da vicino la vera vita di campagna. Le varie razze saranno presentate dagli studenti dell’agrario Vasari. Possibile anche provare a salire su un pony, creare uno spaventapasseri con le foglie, diventare artisti del bosco. Sempre i più piccoli saranno coinvolti in esperienze di smielatura, nella conoscenza dei frutti antichi e delle chiocciole, nell’arte dell’intreccio e del fare il formaggio. Spazio Pompieropoli, per diventare vigili del fuoco per qualche ora, e per scoprire Protezione civile e volontariato. Numerose le iniziative di benessere per gli adulti, con la Piazza della Salute in piazza Serristori. Con ’L’albero d’argento’, poi, si impara a invecchiare nel modo più salutare possibile.

Manu.Pla.