Autosole Cresce la terza corsia E Peretola dice addio al semaforo

di Lisa Ciardi

Grandi interventi sulle autostrade, ma anche opere più piccole nei singoli territori: dal nuovo svincolo di Scandicci all’eliminazione del semaforo di Peretola. All’indomani della firma del protocollo d’intesa con il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini e l’ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa il punto su tutti i cantieri in arrivo.

"Il protocollo sottoscritto con Mit e Autostrade ci dà la sicurezza che alcuni interventi autostradali saranno completati o avviati – ha detto – e getta le basi per altre opere di mitigazione. Il protocollo arriva al termine di un lavoro che abbiamo portato avanti insieme per un mese. La firma è molto importante perché era la condizione per ottenere il via libera dal Consiglio superiore dei lavori pubblici". Il protocollo riguarda l’ampliamento con la terza corsia dell’A11 fra Firenze e Pistoia, ma anche con la terza corsia dell’A1 nel tratto Incisa-Valdarno. In programma poi la riqualificazione delle carreggiate esistenti dell’A1 Milano-Napoli nell’ambito dell’ampliamento alla terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze Nord. E, ancora, valorizzazioni ambientali e restauri relativi all’adeguamento dell’A1-Variante di Valico. Altrettanto importanti sei opere di mitigazione, quasi tutte relative all’area fiorentina.

"Presto vedremo la partenza dei cantieri a Peretola dove, d’intesa col Comune di Firenze, è già stata concordata l’eliminazione del semaforo in corrispondenza dell’aeroporto Vespucci – ha detto Giani –. Ho anche chiesto, come contropartita, una serie di opere che riguardano i Comuni attraversati dall’A1". Fra queste, il rifacimento dello svincolo di Scandicci, per garantire l’ingresso diretto dalla viabilità ordinaria in autostrada senza più appesantire la Fi-Pi-Li, dove oggi si formano continui rallentamenti. La progettazione, affidata ad Autostrade, prevede un bypass da Pontignale, nella zona industriale di Scandicci, per accedere direttamente al casello. A Firenzuola, sempre sull’A1, sarà realizzata una bretella per fluidificare la viabilità dal casello al paese. Un terzo intervento è previsto a Barberino di Mugello, dove Autostrade contribuirà a realizzare la circonvallazione del paese. Sulla 222, a Bagno a Ripoli, un pezzo dell’intervento sulla Chiantigiana sarà sostenuto da Autostrade. Un nuovo cavalcavia è quindi stato messo in cantiere per Reggello. Infine, a Terranuova Bracciolini sarà completato il secondo lotto della viabilità ordinaria per l’area industriale.