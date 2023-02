Meglio di tante statistiche. La lettera aperta inviataci dal Igino Elefante su furti e danni ad auto in centro è allarmante al limite del grottesco. "Fenomeno che sembra inarrestabile. Mai avrei immaginato che parcheggiare l’auto al rientro dal lavoro potesse essere uno dei momenti più angoscianti della giornata. Abito in San Frediano celebrato da un’importante guida come il più cool al mondo". Difficile trovare parcheggio in una zona con ristoranti e locali. "No, il difficile è trovarne uno non qualunque, ma sicuro, illuminato, frequentato" per illudersi "al mattino seguente" di trovare "i cristalli integri senza che nessun ’balordo’ abbia messo a soqquadro l’abitacolo per rubare un cavetto da smartphone, spiccioli, un coltellino" con "danni di centinaia di euro e perdite di tempo". E’ "la piaga che affligge la vita quotidiana dei residenti del centro. La mia auto parcheggiata in Viale Ludovico Ariosto, notte tra il 19-20 gennaio con altre coi vetri rotti. Denuncio in Commissariato. L’assicurazione mi dà un’auto sostitutiva: tempi lunghi per la riparazione. Ieri l’altro scopro che in Viale Ariosto hanno infranto un vetro anche a questa. E l’abitacolo era vuoto. Altro tempo perso per la denuncia. Noto altre 3 auto con lo stesso danno. Leggo di episodi reiterati in zona ex Teatro Comunale (via Solferino e via Montebello), Porta al Prato, Piazza Tasso, via Senese, via Farinata degli Uberti, via Benedetto da Foiano, via Michele di Lando, via Dante da Castiglione, nel parcheggio con ingresso da Piazza della Calza. Si muovono comitati per stimolare Comune e azioni delle Forze dell’Ordine. Nulla è stato fatto, per lo meno di risolutivo. Siamo al Far West: il cittadino si sente solo, non tutelato. Se non si metterà un argine ci sarà un danno economico anche per i negozi specie ristoranti. San Frediano guadagnerà titoli degni dei quartieri degradati di città meno blasonate. Basta limitarsi a raccogliere denunce. I cittadini hanno bisogno di azioni risolutive e controllo delle strade".