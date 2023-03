Firenze, prende un’auto a sprangate e poi la incendia: follia davanti alla scuola Beato Angelico

L'auto in fiamme davanti alla scuola Beato Angelico

Firenze, 9 marzo 2023 – Prima prende a sprangate un’auto parcheggiata, poi decide di darle fuoco. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio, 9 marzo, a Novoli in via Leoncavallo, proprio davanti alla scuola media Beato Angelico. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del Fuoco, per domare le fiamme che divampavano dall’auto. Ancora da capire le cause che hanno spinto il giovane ad un simile gesto.

Da una prima ricostruzione sembra che la vettura distrutta sia proprio del ragazzo, che dopo il folle gesto si è nascosto nel retro della scuola. Fortunatamente, vista la presenza dei professori, non è stato libero di girare per l’istituto, ma è stato tenuto fermo fino all’arrivo delle forze dell’ordine che l’hanno subito fermato.