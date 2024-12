Aumento delle ustioni da suffumigi nei bambini: l'allarme dell'ospedale Meyer

Negli ultimi 3-4 mesi, sette ragazzini tra i pochi mesi di vita e i 15 anni sono stati ricoverati al Meyer per ustioni da suffumigi. Il rimedio della nonna di respirare vapore contro raffreddore e tosse li ha portati in sala operatoria e l’aumento dei casi fa lanciare un allarme a Flavio Facchini, responsabile della chirurgia plastica e del centro ustioni dell’Aou Meyer.

Dottor Facchini, come mai tutti questi casi?

"Probabilmente nel post Covid sono aumentate le bronchioliti e i problemi alle alte vie respiratorie; genitori e nonni cercano rimedi fai-da-te. Potrebbero anche esserci tutorial che girano sui social".

I suffumigi non fanno bene?

"Sì, ma sono rischiosi se non si gestiscono nel modo corretto. Ci si ustiona con liquido bollente, per disattenzione o a causa di un incidente, magari perché si fanno in cucina o a letto. La pentola cade e si rovescia sul corpo del bambino. Le zone più colpite sono collo, torace, la regione genitale e gli arti inferiori. L’acqua bollente impregna anche gli abiti e crea un danno termico".

Che ustioni hanno i ragazzi che arrivano in ospedale?

"Di secondo e terzo grado. Lunedì ho operato due bambini proprio per questo motivo. Attualmente sono ricoverati in tre".

Come vengono curati i bambini?

"Nel nostro centro ustioni abbiamo un farmaco potentissimo: applicato in urgenza in sala operatoria, nelle prime 12-24 ore, rimuove le cellule morte e permette la crescita delle nuove. In alcuni casi sono stati necessari interventi di chirurgia plastica ricostruttiva".

Quali le conseguenze dopo l’ustione?

"Dopo il ricovero, che dura 3-4 settimane, c’è un lungo follow up con cure fisioterapiche che durano più di un anno; poi i piccoli vengono seguiti nella crescita".

Se accade un incidente del genere, cosa bisogna fare?

"Non mettere acqua gelida sulla parte ustionata, perché crea un maggiore danno. Bisogna tenere la parte ustionata sotto l’acqua corrente a temperatura corporea. Per ogni necessità, meglio andare in ospedale. I casi più gravi, sopra il 20-30% della cute (ustioni massive), arrivano da noi. E non sono solo da suffumigi".

Avete altri casi di bimbi ustionati?

"L’acqua bollente è la prima causa di ustione pediatrica. Abbiamo da poco curato due bimbi a cui sono esplose borse dell’acqua calda riempite con liquido troppo bollente. Un altro bimbo si è rovesciato addosso un bollitore elettrico dopo aver tirato il cavo. Ci sono poi ustioni da impacchi troppo caldi".

Come prevenire?

"Stando attenti e insegnando ai bambini a non avvicinarsi a fornelli, cavi, pentole. In caso di disturbi a vie aree e muscoli, meglio consultare un medico o pediatra dei rimedi casalinghi".