Firenze, 30 settembre 2020 - Sono stati portati a 14 i posti letto Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze a Ponte a Niccheri. Nei giorni scorsi i posti dedicati ai pazienti Covid positivi sono passati da 4 a 14 con una disponibilità quindi di nuovi 10 posti letto. L'incremento si è reso necessario con l'intensificarsi nel corso della scorsa settimana di circa 6-7 nuovi casi. Oggi i ricoverati per Covid in malattie infettive, sono in tutto tredici.

