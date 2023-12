Atti vandalici. In via Alfieri auto depredate

Auto depredate di fanali, cruscotti, addirittura di parti di carrozzeria importanti come un cofano. E’ successo ieri notte a Scandicci dove i malviventi sono entrati in azione. Il fatto è successo in più zone. In via Alfieri, e via Romero. Un assalto in piena regola di gente che sapeva il fatto suo: Mercedes, Mini, Volkswagen, ma anche utilitarie, totalmente saccheggiate delle costose parti di ricambio. Su tutte le vetture, i ladri sono entrati sfondando il deflettore della porta posteriore, poi hanno aperto le portiere e sono entrati nell’abitacolo. Sapevano il fatto loro, probabilmente sono abituati a smontare le auto perché tutta la strumentazione elettronica che ormai è parte della macchina è stata letteralmente staccata dai connettori senza alcun danneggiamento. Poi sono scappati nel cuore della notte facendo perdere le loro tracce. I proprietari delle auto si sono accorti di quello che era successo solo ieri mattina. In diversi hanno notato capannelli di persone, tutti avevano subito l’incursione all’interno dell’auto, che era stata spogliata delle parti più costose. Gli sfortunati non hanno potuto far altro che presentare denuncia. "Auto devastate a Scandicci la notte scorsa – ha detto Saul Rinaldi che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini sul suo canale social Sei di Scandicci se – numerose le segnalazioni che arrivano dalla zona. Nella vicina Ginestra gli abitanti da mesi vengono colpiti da ladri di appartamento. La situazione è assurda. La politica ha il dovere di attivarsi nell’ottenere maggiore sicurezza e presidio dei territori. Deve dare risposte concrete e immediate alla cittadinanza. Serve un’assunzione di responsabilità".