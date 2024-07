Atti vandalici alla media Spinelli. Scritte naziste e furto di pc e tablet

Duce. Svastica. Hitler. La trimurti del male, vergata a pennarello sulle porte delle aule della scuola Spinelli di San Giusto, vandalizzata l’altra notte da un gruppo di ignoti incivili che è entrato approfittando dei lavori di ristrutturazione in corso. La scuola è stata sfregiata, vilipesa, pesantemente danneggiata.

Non solo le scritte naziste, ma anche offese ad alcune insegnanti, alcune porte sfondate, letteralmente spezzate in due, inchiostro spruzzato su intonaci e sedie. I malviventi hanno avuto anche accesso alle aule di informatica per rubare pc portatili e tablet. Un’incursione vera e propria che ha turbato amministrazione e personale scolastico. I vandali hanno approfittato del fatto che il plesso è interessato da lavori di ristrutturazione legati al Pnrr, pertanto non vi sono attività da parte del personale scolastico che l’ha lasciato agli operai. E così hanno potuto agire indisturbati, visto che nella zona non ci sono neanche telecamere.

Il risultato di questa vile azione è stato scoperto dagli operai che l’altra mattina hanno rimesso piede a scuola e subito hanno chiamato carabinieri e polizia municipale. "Sarà istituito un servizio di guardiania notturna – ha detto l’assessora all’Istruzione, Fiorenza Poli – in modo da impedire ulteriori ingressi non autorizzati nel plesso. In queste ore abbiamo effettuato un sopralluogo con la dirigente dell’Istituto comprensivo e la dsga, in modo da fare un inventario di tutto quello che è stato rubato o danneggiato. Resta comunque l’amaro in bocca per quello che è stato fatto a questa scuola; non un furto, ma qualcosa di più grave".

"Tolleranza zero per chi ha devastato l’edificio", ha detto l’assessore alla Polizia municipale, Lorenzo Vignozzi. Di certo serviranno non pochi soldi (dei cittadini) per rimettere a posto i danni provocati dai vandali, e restituire la scuola ai suoi allievi. La Spinelli è una delle medie d’eccellenza non solo per Scandicci. Sono molti i progetti formativi per gli studenti, soprattutto per quanto riguarda storia e memoria, oltre allo studio delle lingue straniere. Per il nostro giornale è ugualmente cara, visto che ogni anno le classi, uniche in città, partecipano al concorso Cronisti in Classe. Vedremo dove porteranno le ricerche delle forze dell’ordine.

Fabrizio Morviducci