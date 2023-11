Atti osceni di fronte alla questura. Appartati in macchina sotto il diluvio denunciati due giovani

Quanto si è disposti a pagare per una serata d’amore con il proprio partner? Per un 23enne e la sua compagna, un’avventura notturna in macchina vicino alla sede della questura è costata ben 10mila euro di multa, per atti osceni in luogo pubblico. Mentre fuori imperversava la tempesta c’era chi, come i due giovani, aveva nettamente di meglio da fare. Siamo in via Bonifacio Lupi, a due passi dalla sede di via Zara, è la notte tra giovedì e venerdì quando una volante della polizia impegnata in un giro di pattugliamento ha visto i due ragazzi dentro una macchina parcheggiata. Sono circa le due di notte e le forze dell’ordine notano i ragazzi ’amoreggiare’ (come fanno e hanno fatto milioni di giovani). Ma per questi due però è andata male è sono risultati anche in stato di ubriachezza, non proprio lo stato giusto per guidare.