Atlete e atleti oltre ogni limite: "Non diversi ma unici"

"Lo sport è uno dei migliori strumenti di inclusione perché valorizza le abilità uniche di ognuno di noi. Le atlete e gli atleti che parteciperanno al nostro incontro hanno dato prova al mondo di non essere diversi, ma unici. Unici oltre ogni limite". Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, direttore del think tank On Radar della Fondazione Menarini, che ieri per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità ha coordinato l’incontro a Roma intitolato In Super Abili: cosa fare per rendere insuperabile ed inclusivamente esclusiva qualsiasi tipo di abilità. Il think tank On Radar ha individuato nello sport un fondamentale strumento di inclusività, ponendolo al centro del suo quinto incontro. Ai lavori hanno partecipato atlete e atleti che grazie allo sport hanno saputo superare sé stessi. Tra loro Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Giusy Versace, atleta paralimpica e senatrice della Repubblica, Fabio Vida, atleta della Nazionale paralimpica Fipsas e delegato Fispc Friuli, Michela Biolcati Aruni, atleta nazionale paralimpica Fipsas, Giacomo Forcione, playmaker delle Volpi Rosse Menarini e laureato in giurisprudenza, Giacomo Perini, atleta paralimpico di canottaggio e Rappresentante degli atleti Cip Lazio, Eleonora De Paolis, atleta paralimpica di canoa, Matteo Sacchi, atleta paralimpico di cablewakeboard.

Olga Mugnaini