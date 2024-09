Associazioni culturali fiorentine. Il compleanno è uno spettacolo. Concerti, visite e tour in città

Concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città. Sono 37 gli appuntamenti in programma in occasione dei dieci anni del Festival delle Associazioni culturali fiorentine che quest’anno si protrarrà per oltre un mese, prima da domani al 29 settembre e poi altri 14 eventi del dopo festival dal 3 al 26 ottobre.

Si parte domani al Teatro della Pergola con lo spettacolo teatrale ‘Vita meravigliosa’, un omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli che vedrà protagonista Iaia Forte, accompagnata dalle musiche dal vivo di Diana Tejera. A seguire il concerto lirico con Laura Verrecchia, mezzosoprano, ed Elisabetta Sepe al pianoforte, ‘De España vengò’ che presenta un excursus di brani vocali legati alla Spagna. Tra gli appuntamenti imperdibili ci sono poi l‘apertura della mostra su Maraini e Terzani giovedì, l’evento ’Puccini 100’ alla Certosa di Firenze il 7, il centenario di Marco Polo con ’Delle navigationi et viaggi: da Marco Polo alla sinologia contemporanea (1324-2024)’ l’11 e la conferenza concerto su Busoni e Puccini al Teatro del Maggio il 15 settembre. Ancora, focus sulle associazioni culturali il 19 e l’omaggio a Mario Luzi il 20.

La chiusura del festival invece sarà domenica 29 nel Giardino della catena del Parco delle Cascine con il concerto del complesso Bandistico dell’Associazione musicale fiorentina.

"L’eccezionale vitalità di Firenze – commenta la sindaca Sara Funaro – si manifesta, oltre che in grandi eventi e celebri istituzioni culturali, in una miriade di associazioni impegnate ad approfondire singoli aspetti del presente e del passato artistico, storico, musicale, letterario della nostra città".

Antonia Ida Fontana, presidente del centro Associazioni culturali fiorentine e organizzatrice della manifestazione, spiega invece che "la Settimana delle Associazioni culturali da qualche anno si è trasformata in un grande festival, che anche quest’anno coinvolge numerose associazioni, toccando tante sedi dentro e fuori Firenze".

"Ricorrono i dieci anni del Festival delle Associazioni culturali fiorentine e sono coinvolte cinquantacinque realtà con una serie di eventi che vanno dalla visita alle case degli artisti ai concerti, dalla visita dei palazzi a quella dei teatri, patrimonio della città di cui è bene che tutti abbiano piena consapevolezza", dice Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze.

Sottolinea l’importanza degli eventi anche Cristina Giachi, presidente della commissione cultura del consiglio regionale della Toscana: "Il festival non è solo a Firenze ma si allarga al territorio e parla dell’importanza dell’associazionismo culturale oltre i confini comunali. Una ricchezza a cui siamo abituati ma che non dobbiamo dare per scontata e che ha bisogno anche di questo".