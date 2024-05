Associazione Alumni Cesare Alfieri, Cecconi nuovo presidente

L’Associazione dei laureati della Scuola di Scienze Politiche ’Cesare Alfieri’ di Firenze rinnova il proprio direttivo e rilancia le proprie attività a sostegno degli studenti. Martedì al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, si è tenuta l’assemblea elettiva dell’Associazione Alumni Cesare Alfieri per nominare il nuovo direttivo ed eleggere il Presidente per i prossimi tre anni.

Il nuovo direttivo, composto da un nutrito gruppo di giovani under 40, ha eletto come presidente Lapo Cecconi, 42 anni, imprenditore nel campo della comunicazione e dell’innovazione sociale e docente a contratto della Scuola di Scienze Politiche. Nel suo discorso di insediamento, Cecconi ha enfatizzato l’importanza cruciale dell’orientamento e del supporto agli studenti che stanno completando o hanno appena concluso il proprio percorso di studi. "Il nostro impegno primario è quello di essere una guida sicura per gli studenti, fornendo loro strumenti e opportunità per affrontare con fiducia le sfide del futuro – ha dichiarato Cecconi –. Rafforzeremo le nostre attività di orientamento e supporto, creando una rete solida e dinamica che possa fare la differenza nella loro carriera professionale".

Inoltre, Cecconi ha rinnovato l’impegno dell’associazione ad estendere la rete degli Alumni nelle principali città italiane e a Bruxelles, al fine di creare un network sempre più vasto e organizzato che possa sostenere i laureati in ogni fase del loro percorso. Con queste parole, il nuovo presidente ha segnato l’inizio di un mandato volto a consolidare il ruolo dell’Associazione Alumni Cesare Alfieri come punto di riferimento fondamentale per tutti i suoi membri, promuovendo iniziative che favoriscano la crescita personale e professionale dei giovani laureati. Il nuovo direttivo è composto da Lapo Cecconi (Presidente), Elisa Betti (Vice presidente), Domenico Frascà (Vice presidente), Ottavia Nuti Budini Gattai (Tesoriera), Franca Maria Alacevich, Costanza Calamai, Viola Ciaranfi, Carlo Gentili, Simone Pedullà, Filippo Salvi e Morgana Federica Signorini.