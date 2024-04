Assiste al furto tramite il telefonino. La polizia riconosce i due ladri grazie alle immagini: arrestati

Ha assistito al furto nella sede della sua attività di estetica “in diretta“, guardando la telecamera collegata sul telefonino.

Ma grazie al sistema di allerta ha potuto mettere in moto in tempo reale le volanti della polizia. E così, gli agenti della questura si sono precipitati sul posto e sono riusciti ad arrestare i due ladruncoli.

E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì. In manette sono finiti, su disposizione del pubblico ministero di turno, Sandro Cutrignelli, un uomo e una donna, lui tunisino di 35 anni, lei italiana di 34.

Quando i poliziotti sono arrivati all’estetica, situata in via Gui, zona Leopolda, i due si erano già dileguati. Ma grazie alle immagini li hanno riconosciuti entrambi poco distanti dal luogo ’del delitto’. Addosso, avevano anche merce asportata dal centro estetico. Stamani saranno giudicati per direttissima.